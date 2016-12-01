Наступний рік на Тернопільщині оголошено роком ОУН-УПА

Як повідомили УНІА в прес-службі обласної ради, відповідне рішення учора прийняли депутати облради на пленарному засіданні.

Також рішенням обумовлено запровадити для ветеранів ОУН-УПА, які проживають на території області, надбавку до пенсії у розмірі 500 грн. Її виплачуватимуть щомісяця з обласного бюджету.

Водночас запровадити аналогічну надбавку депутати облради закликали райради та місцеві громади, щоб загалом ветерани ОУН-УПА могли щомісяця отримувати 1 тис грн.

Загалом на території області залишилося 455 ветеранів ОУН-УПА. Найбільше їх проживає у Тернополі – 53.

Прийнятим облрадою рішенням також передбачено, що ветерани отримають одноразову грошову допомогу в рамках святкування 75-ої річниці утворення УПА.