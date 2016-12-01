Тернопільська облрада просить керівництво держави запровадити монетизацію пільг

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, про це йдеться у зверненні до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України Петра Порошенка, прийнятому учора на черговому пленарному засіданні.

У ньому депутати зазначають, що відповідно до статей 12, 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” передбачено право учасників бойових дій та інвалідів війни на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання, а також безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою.

Водночас у зверненні наголошується, що законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” не передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

«На жаль, місцеві органи виконавчої влади не в змозі в повному обсязі забезпечити відшкодування коштів за пільговий проїзд окремих категорій громадян», – констатують депутати.

Відтак вони висловили прохання запровадити систему монетизацї пільг усім категоріям населення, зокрема на оплату транспортних витрат.