На Тернопільщині через переохолодження загинув 29-річний чоловік

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора ввечері до борщівських правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у річці Нічлава виявлено тіло невідомого чоловіка.

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На місці події оперативники побачили, що ноги загиблого знаходилися у воді, а верхня частина тіла – на березі. При первинному огляді слідів насильницької смерті виявлено не було.

Правоохоронці з’ясували, що померлий – 29-річний житель села Бабинці Борщіського району. У день смерті чоловік випивав зі знайомими. Найімовірніше, проходячи неподалік річки він послизнувся та втратив рівновагу, там і залишився лежати.

В ході судмедекспертизи встановлено, що смерть настала внаслідок переохолодження.