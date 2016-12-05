На Тернопільщині згорів столярний цех площею 500 квадратних метрів (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 4.49 ранку на пункт зв’язку 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу столярного цеху в с. Охримівці Збаразького району.

На місце події вирушив черговий караул ДПРЧ-4. На момент прибуття рятувальників загальна площа пожежі становила близько 500 м кв.

Пожежа швидко набирала обертів, загрожуючи перекиданням на сусідні будівлі.

О 5.45 на допомогу збаразьким вогнеборцям направлено черговий караул ДПРЧ-3, в складі 4 чол. особового складу та однієї пожежної автомашини. Також залучено оперативну групу Збаразького районного відділу та працівників оперативно-координаційного центру Управління ДСНС області.

О 6.20 спільними зусиллями рятувальники зуміли локалізувати пожежу, а о 10.17 – ліквідувати. Причина виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.