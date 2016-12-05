30 бійців роти патрульної служби поліції "Тернопіль" вирушили в зону АТО

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, впродовж двох місяців вони забезпечуватимуть громадський порядок на сході України, охоронятимуть важливі об'єкти та нестимуть службу на блокпостах.

Для більшості поліцейських це уже не перша ротація.

«Несучи службу на сході, пам’ятайте, що вдома за вас хвилюються рідні і з нетерпінням чекають повернення. Тому з гідністю виконуйте свої професійні обов’язки, дотримуйтеся дисципліни, бережіть один одного. Бажаю через два місяці у повному складі ступити на тернопільську землю», – сказав під час проводів начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.