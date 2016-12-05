Тернопільщина представила свій потенціал на виставці в парламенті Угорщини

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, також офіційна делегація Тернопільської області, яку очолює голова ТОДА Степан Барна, представила виставку, темою якої є спільне україно- угорське минуле».

«Ми прибули на запрошення президента комітету з економічних питань угорського парламенту Еріка Банкі та представника української національної меншини в угорському парламенті Ярослави Хортяні. В парламенті ми презентували інвестиційний, туристичний та культурний потенціал області», – зазначив Барна.

За словами очільника області, головною метою презентацій є формування позитивного іміджу області на міжнародній арені, подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Угорщиною в сфері зовнішньої торгівлі, розвитку двостороннього туристичного та культурного співробітництва, підвищення інвестиційної привабливості галузей реального сектору економіки, залучення іноземних інвестицій в економіку області тощо.