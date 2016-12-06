На Тернопільщині в приватному господарстві внаслідок пожежі згоріло 2 т кормів та 4 т зерна

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора в обідню пору в селі Драганівка Тернопільського району.

Вогонь загорівся в господарській будівлі.

Як наслідок знищено покрівлю на площі 70 м кв, 2 т грубих кормів та 4 т зерна.

Пожежу ліквідовано черговими караулами ДПРЧ-3 та ДПРЧ-1.

Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.