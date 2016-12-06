На Тернопільщині в приватному господарстві внаслідок пожежі згоріло 2 т кормів та 4 т зерна
10:27, 06 грудня 2016Тернопіль
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Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.
Фото служби порятунку 101 у Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора в обідню пору в селі Драганівка Тернопільського району.
Вогонь загорівся в господарській будівлі.
Як наслідок знищено покрівлю на площі 70 м кв, 2 т грубих кормів та 4 т зерна.
Пожежу ліквідовано черговими караулами ДПРЧ-3 та ДПРЧ-1.
Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.
Фото служби порятунку 101 у Тернопільській області
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