На Тернопільщині в приватному господарстві внаслідок пожежі згоріло 2 т кормів та 4 т зерна

10:27, 06 грудня 2016
Тернопіль
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Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

Фото служби порятунку 101 у Тернопільській області

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора в обідню пору в селі Драганівка Тернопільського району.

Вогонь загорівся в господарській будівлі.

Як наслідок знищено покрівлю на площі 70 м кв, 2 т грубих кормів та 4 т зерна.

Пожежу ліквідовано черговими караулами ДПРЧ-3 та ДПРЧ-1.

Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

Фото служби порятунку 101 у Тернопільській області

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