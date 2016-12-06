На Тернопільщині під час сварки батько наніс ножове поранення сину

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора у Кременці.

Із проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини до кременецької районної лікарні доправили 45-річного жителя Кременця. Про пацієнта медики повідомили місцевих правоохоронців. Слідчо-оперативна група з’ясувала, що під час застілля у батька з сином виникла суперечка.

Батько схопив ножа й застеріг, аби син не підходив до нього. Як пояснює підозрюваний, насправді травмувати він нікого не хотів, мовляв, син сам налетів на ніж.

Щодо 79-річного чоловіка поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).