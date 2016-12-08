На Тернопільщині вже тиждень шукають 42-річну жінку, яка зникла безвісти

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка ще 1 грудня вийшла з дому та до нині її місце перебування залишається невідомим.

З того часу 42-річну жительку села Мала Лука Гусятинського району Вуздеревич Олену Олександрівну розшукують правоохоронці та рідні. Наразі – безуспішно. Її мобільний телефон не відповідає.

Правоохоронці просять усіх, кому щось відоме про її місцезнаходження, повідомити в поліцію.