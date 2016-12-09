На Тернопільщині затримали раніше судимого, який вкрав в сім’ї пенсіонерів 24 тис. грн

16:11, 09 грудня 2016
Тернопіль
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Правоохоронці встановили, що доки старенькі спали, вночі в їх помешкання, проник раніше судимий житель міста Скалат.

Фото REUTERS

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про пропажу усіх заощаджень в поліцію повідомили жителі  села Влащинці Лановецького району.

Правоохоронці встановили, що доки старенькі спали, вночі в їх помешкання, проник раніше судимий житель міста Скалат.

Злодій вибив невелике скло на вхідних дверях, після чого, пропхавши руку, відчинив двері зсередини.  В одгій з кімнат під одягом у шафі він знайшов усі заощадження пенсіонерів.

Коли чоловіка затримали у Тернополі, виявилося, що всі гроші він уже прогуляв.

За фактом крадіжки щодо нього відкрито кримінальне провадження. 

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