Тернопільська міськрада затвердила бюджет міста на 2017 рік з доходами 2,108 млрд грн і видатками 2,065 млрд грн

Як передає кореспондент УНІАН, за проект бюджету проголосували одноголосно 40 депутатів.

Документом передбачено, що доходи міста складуть 2 млрд 107 млн 928 тис. грн, видатки – 2 млрд 65 млн 128 тис. грн.

Згідно з прийнятим документом, доходи загального фонду складуть 2 млрд 50 млн 348 тис. грн, спеціального фонду – 57,579 млн. грн, у тому числі 14,633 млн грн – бюджет розвитку.

Видатки загального фонду складуть 1 млрд 775 млн 373 тис. грн, спеціального фонду – 289,754 млн грн.

Проект бюджету міста розглядався на пленарному засіданні 16 грудня, однак тоді через розбіжності в баченні головного фінансового документу міста між депутатським корпусом та членами міськвиконкому депутати прийняли проект лише за основу.

Відтак було внесено правки із врахуванням депутатських зауважень, після чого сьогодні документ підтримали одноголосно.