Тернопільська облрада затвердила обласний бюджет на 2017 рік з доходами 5,533 млрд грн і видатками 5,532 млрд грн

Тернопільська область отримала бюджет на наступний рік.

Як передає корреспондент УНІАН, за проект бюджету проголосували 49 з 50 зареєстрованих депутатів, 1 не голосував. Документом передбачено, що доходи області складають 5 млрд 533 млн 2 тис. грн, видатки – 5 млрд 532 млн 414 тис грн. Згідно з прийнятим документом, обсяг доходів загального фонду бюджету складе 4,325 млрд грн, спеціального фонду бюджету – 81,437 млн грн, у тому числі бюджет розвитку 288 тис. грн. Читайте такожТернопільська міськрада затвердила бюджет міста на 2017 рік з доходами 2,108 млрд грн і видатками 2,065 млрд грн Обсяг видатків загального фонду бюджету затверджено у сумі 5 млрд 435 млн 90 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 97,323 млн грн. Профіцит загального фонду обласного бюджету затверджено в розмірі 16,492 млн грн. Дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 16,492 млн грн передбачено покрити від надходження коштів із загального фонду.

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