У Тернополі п’яний водій вчинив злісну непокору працівникам поліції

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, близько 16 год патрульні помітили на вул. Грушевського автомобіль Daewoo, який порушив правила дорожнього руху.

Коли інспектори дали знак водієві зупинитися, той спочатку пригальмував, а потім намагався втекти з місця події. Під час затримання водій поводив себе неадекватно, висловлювався нецензурною лайкою, чинив фізичний опір, хапав поліцейських за формений одяг і чинив злісну непокору.

Усі ознаки вказували на те, що громадянин знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Однак від освідчування він відмовився.

На водія охоронці порядку склали адміністративні протоколи за ст.130 (керування у стані алкогольного сп’яніння), ст.173 (дрібне хуліганство), ст.185(злісна непокора законній вимозі поліцейського) та винесли постанову за ст. 122 КУпАП (порушення ПДР).