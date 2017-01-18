У Тернополі горів автомобіль

Внаслідок пожежі пошкоджено салон автомобіля та знищено сидіння.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу в оперативно-диспетчерської службу Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло сьогодні о 4.35. Встановлено, що горів автомобіль «ВАЗ-2101» на вул. Петлюри. Внаслідок пожежі пошкоджено салон автомобіля та знищено сидіння. Пожежу ліквідовано до прибуття чергового відділення ЧСПТ АРЗ СП Управління. Причини загорання та матріальні збитки встановлюються.

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