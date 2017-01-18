На Тернопільщині доходи місцевих бюджетів у 2016 році зросли на 31,5% до 2,2 млрд грн

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 315,25 млн грн більше від очікуваного та на 693,4 млн грн більше за 2015 рік.

Найбільшу частку надходжень склав податок на доходи фізичних осіб, від сплати якого місцеві скарбниці отримали 1,276 млрд грн, додатково забезпечено надходження 179,5 млн грн ПДФО. Також суб’єкти малого підприємництва сплатили 303,8 млн грн єдиного податку, що на 52,7 млн грн більше від очікуваного.

Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів торік склали 244,2 млн грн. Прогнозний показник виконано на 100,1%.