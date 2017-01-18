На Тернопільщині на території сіміттєзвалища виявили тіло 55-річної жінки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, мертву жительку Зборівського району виявили у будівлі на території Малашівського сміттєзвалища, куди вивозять сміття з Тернополя.

Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті поліцейські не виявили.

За даними правоохоронців, померла вже деякий час вела антисоціальний стиль життя, не мала постійного місця проживання, зловживала алкоголем. Разом із співмешканцем останнім часом жила у невеличкій будівлі на території сміттєзвалища.

Про смерть жінки повідомив її співмешканець водієві сміттєвоза й попросив того викликати поліцію.

Остаточну причину смерті становлять судмедексперти.