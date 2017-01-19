З Тернополя в зону АТО вирушили бійці Нацгвардії України (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, провести військовослужбовців прийшли представники місцевої влади, рідні та друзі.

Представники духовенства благословили їх у далеку дорогу.

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Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна подякував бійцям за свідомий вибір, зроблений в ім'я України та її народу, та побажав їм живими й неушкодженими якнайшвидше повернутися додому.

«Ми молимося, щоб Господь оберігав вас. Допомагайте та підтримуйте один одного на сході. Пам’ятайте: наша сила у єдності!», – сказав під час проводів очільник області.