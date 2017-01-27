"Тернопільелектротранс" цього року очікує 12 мільйонів збитків

Як повідомив УНІАН директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх, зумолвено це тим, що значно зріс тариф на електроенергію.

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«До підняття мінімальної заробітної плати ми готувалися, але те, що 19 грудня 2016 року було прийнято тариф для міського пасажирського електричного транспорту на рівні звичайних промислових споживачів, нас відверто здивувало. З січня 2016-го до січня 2017 року вартість електроенергії для нас зросла у 8(!) разів. Якщо ми мали 36 копійок за один кіловат електроенергії на старті аналогічного періоду минулого року, то на сьогоднішній день 2,46 грн. за 1 кВт. Отож нині маємо ситуацію, коли вартість проїзду – 3 грн – майже дорівнює одному кіловату», – каже Мастюх.

Він також зауважив, що жодної компенсації за перевезення пільгових категорій населення, не передбачено в держбюджеті, а покладено ці витрати виключно на місцеві бюджети.

«В міському бюджеті нам передбачили на перевезення пільгового пасажира 23 млн грн, ми ж маємо розрахункову цифру на рівні 35 млн грн. Тобто в даному випадку тільки на компенсацію пільгових перевезень ми передбачаємо збитки у 12 млн грн», – каже Мастюх.

За його словами, у зв’язку із фінансовими труднощами зменшені до мінімального витрати на утримання рухомого складу та контактної мережі. Це при тому, що в аварійному стані знаходяться 103 опори (орієнтовна вартість заміни їх усіх – 7 млнгрн.). Окрім того, має місце критична ситуація щодо двох тягових підстанцій (№2 і №7), які працюють при максимальному навантаженні.

Водночас віднзначив Мастюх і певні позитиви.

«За останніх 5 років ми вивели пасажиромісткість на ту, яка була в пік розвитку міського електротранспорту (кінець 80-х–початок 90-х років минулого століття). Якщо в той період на лінії випускали 90 одиниць, то сьогодні – 50 тролейбусів, але з більшою пасажиромісткістю. Тобто максимально раціонально використовуємо електроенергію, адже дві одиниці транспорту набагато більше споживають, ніж одна великогабаритна, бережемо кожну копійку. Тим не менше, завдяки дивним рішенням, які приймаються в Києві, маємо доволі непросту ситуацію», – підсумував Мастюх.

За його даними, загалом за рік тролейбусники перевозять 10 мільйонів платних пасажирів. Враховуючи піднятий з 10 січня до 3 грн, обсяг власних доходів підприємства складе орієнтовно 30 млн грн.