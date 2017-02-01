Колективу Тернопільської місцевої прокуратури представили нового керівника Миколу Марцуна
Колективу Тернопільської місцевої прокуратури представили нового керівника Миколу Марцуна.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, представив його сьогодні заступник прокурора Тернопільської області Ігор Мукан представив.
У прокуратурі зазначили, що Марцун очолив Тернопільську місцеву прокуратуру після проходження усіх етапів відкритого чотирирівневого конкурсу на зайняття цієї адміністративної посади.
Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Віталія Сідорова звільнили з посади після звинувачення в отриманні неправомірної вигоди.
З того часу дана посада була вакантною.
Довідка УНІАН.
Микола Марцун народився у 1980 році.
Юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого.
Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році на посаді старшого слідчого Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.
З 2004 року по 2010 р. працював на посаді старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Тернопільської області. З 2010 по 2011р. – прокурор Монастириського району, з 2011 по 2015р.- прокурор Підволочиського району.
З 2015року по 30 січня 2017 року – перший заступник керівника Теребовлянської місцевої прокуратури.
30 січня 2017 року наказом Генерального прокурора України Юрія Луценка Марцун призначений на посаду керівника Тернопільської місцевої прокуратури.