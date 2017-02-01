Колективу Тернопільської місцевої прокуратури представили нового керівника Миколу Марцуна.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, представив його сьогодні заступник прокурора Тернопільської області Ігор Мукан представив.

У прокуратурі зазначили, що Марцун очолив Тернопільську місцеву прокуратуру після проходження усіх етапів відкритого чотирирівневого конкурсу на зайняття цієї адміністративної посади.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Віталія Сідорова звільнили з посади після звинувачення в отриманні неправомірної вигоди.

З того часу дана посада була вакантною.

Довідка УНІАН.

Микола Марцун народився у 1980 році.

Юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого.

Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році на посаді старшого слідчого Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

З 2004 року по 2010 р. працював на посаді старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Тернопільської області. З 2010 по 2011р. – прокурор Монастириського району, з 2011 по 2015р.- прокурор Підволочиського району.

З 2015року по 30 січня 2017 року – перший заступник керівника Теребовлянської місцевої прокуратури.

30 січня 2017 року наказом Генерального прокурора України Юрія Луценка Марцун призначений на посаду керівника Тернопільської місцевої прокуратури.