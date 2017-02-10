Тернопільщина перевиконала план за надходженнями до Пенсійного фонду

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління Ігор Москалик під час виїзної колегії головного управління Фонду в Тернопільській області, участь в якій також взяли Голова правління Пенсійного фонду України Ігор Зарудний, керівники органів влади області, району, управління Держпраці, обласної ради профспілок, федерації роботодавців.

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«До бюджету надійшло 29,2 млн грн, що складає 109,8 % доведеного завдання. Планові показники по надходженню збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій виконано на 102,5 %», – розповів Москалик.

У результаті проведених спільних заходів із запобіганню "тіньової" зайнятості у 2016 році офіційно працевлаштовано 5 тис. 749 найманих осіб, що на 1 тис. 684 особи більше до відповідного періоду 2015 року. Додаткові надходження єдиного соціального внеску від легалізації склали 6,4 млн. грн. Забезпечено своєчасне призначення та виплату пенсій 295 тис. 420 пенсіонерам області.