Посадовців Тернопільської дирекції "Укрпошти" звинувачують у привласненні 600 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у спрес-службі УСБУ в Тернопільській області, між «Укрпоштою» та місцевим підприємством була укладена угода з обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, що використовуються відділеннями зв’язку. Насправді ж обслуговування касових апаратів здійснювалося безпосередньо працівниками «Укрпошти».

Маючи печатки та бланки підрядної організації, посадовці дирекції самостійно оформляли акти виконаних робіт, а також вносили відповідні відмітки у реєстраційні форми про нібито надання послуг.

Під час обшуків у робочих кабінетах та помешканнях зловмисників оперативники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку та електронні носії даних.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.