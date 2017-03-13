На Тернопільщині двоє чоловіків здали у поліцію "знайдені" гранати

На Тернопільщині двоє чоловіків здали у поліцію гранати.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора законним шляхом небезпечних предметів позбулися двоє жителів Козівського району.

Зокрема мешканець Ценова гранату "РГД-5" добровільно здав співробітникам Тернопільського відділу поліції. З його слів, гранату із запалом він випадково виявив на березі річки в Тернополі. Знахідку якийсь час зберігав у себе, врешті вирішив віддати в поліцію.

Інший чолові звернувся в Козівське відділення поліція. Він дав схожі пояснення, мовляв, гранату знайшов на сміттєвому звалищі.