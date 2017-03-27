У Тернополі п’яний водій на пішохідному переході смертельно травмував 68-річного чоловіка
Згідно з попередніми висновками медичного огляду, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння.
У Тернополі внаслідок ДТП загинув 68-річний чоловік. Як повідомили в прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора водій автомобіля "ВАЗ-21099" на регульованому пішохідному переході на вул. Тарнавського виїхав на жовтий сигнал світлофора і збив перехожого.
Тернополянин 1949 року народження від отриманих травм помер в кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.
Згідно з попередніми висновками медичного огляду, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Його затримали відповідно до статті 208 КПК. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Встановлено, що напередодні ДТП він вживав наркотичні речовини та спиртне.
Відомості про дану пригоду внесені до ЄРДР за ст. 286 ч. 2 ККУ ( порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).