У першому кварталі Тернопільською митницею ДФС до держбюджету спрямовано 298,8 мільйонів гривень

У першому кварталі Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 298,8 млн грн. Як повідомила УНІАН в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, це на 104,6 млн грн або 54% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Сред товарів, при митному оформленні яких сплачено найбільше податків, були причепи та напівпричепи для перевезення вантажів (сплачено 48,3 млн грн, порівняно з минулим роком це на 45,2 млн грн або в 16 разів більше), легкові автомобілі (сплачено 41,8 млн грн, що на 40,4 млн грн або у 30 разів більше, ніж торік), сідельні тягачі (сплачено 27,4 млн грн, приріст порівняно з 2016 роком склав 22,3 млн грн ).

У розрізі видів податків найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість – 247,6 млн грн (приріст до минулого року склав 40%).

Також сплачено 42,9 млн грн мита, 7,9 млн грн акцизного податку, 371 тис. грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.

Загальна сума додаткових надходжень від контролю за правильністю визначення митної вартості, класифікації та країни походження товарів склала 11,6 млн грн.