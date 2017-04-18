На Тернопільщині під час пожежі 9-річний хлопчик врятував своїх малолітніх сестру та брата

На Тернопільщині під час пожежі 9-рчіний хлопчик врятував своїх малолітніх сестру та брата. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 16 квітня о 15:43 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Мушкатівка Борщівського району Тернопільської області. На місце події оперативно направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 5-ти чоловік. По прибуттю на місце встановили, що пожежа виникла у кімнаті житлового будинку, а орієнтовна площа її становила 8 м кв.

О 16.06 рятувальники пожежу локалізували, о 16.21 – повністю ліквідували.

За даними рятувальників, сміливість при пожежі проявив 9-ти річний син власниці будинку. Хлопець, поборовши свій страх, вивів із задимленого приміщення братика та сестричку, а вже після цього повідомив про подію дорослих, які перебували на той час у літній кухні.