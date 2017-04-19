Львівське сміття завдало Тернопільщині збитків вже на півмільйона гривень

У Тернопільській області виявлено вже 13 фактів видалення відходів зі Львова.

Як повідомили УНІАН в Державній екологічній інспекції, загалом у Тернопільській області виявлено вже 13 фактів видалення відходів зі Львова на території Тернопільщини. Загальна площа засмічених земельних ділянок становить 2 тис. 689 м2. Загалом було скинуто 3 тис. 494 м куб. сміття, сума розрахованих збитків становить 0,5 млн грн. Зокрема, працівниками екоінспекції зафіксовано скид сміття у межах Беримівської сільської ради Зборівського району (двічі), Шумської міської ради, Пробіжнянської сільської ради Чортківського району, Монастириської міської ради (двічі), Малашовецької сільської ради Зборівського району, Курянівської сільської ради Бережанського району, Лановецької міської ради, Микулинецької селищної ради Теребовлянського району, Скала-Подільської селищної ради Борщівського району, Глібівської сільської ради Гусятинського району, Коцюбинчицької сільської ради Чортківського району (у загалонозоологічному заказнику місцевого значення «Коцюбинчики»).

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