У Тернополі у зв’язку з плановим промиванням мереж впродовж двох діб не буде води.

Як повідомив УНІАН в.о. начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП “Тернопільводоканал” Андрій Онищенко, У зв’язку з виконанням заходів, пов’язаних із плановим промиванням водопровідних мереж, водопостачання частини Тернополя, а також довколишніх сіл буде припинено від 00 год 26 квітня до 24 год 27 квітня

“Без води будуть мешканці мікройонів “Пронятин”, “Кутківці”, “Дружба”, “Східний”, “Сонячний”, “Аляска”, “Канада”, “Березовиця” та довколишніх сіл. Починаючи від ранку 27 квітня може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, отже – непридатна для вживання в питних цілях чи для приготування їжі”, - наголосив Онищенко.

З пониженим тиском вода подаватиметься у помешкання жителів вулиць Оболоня, Бродівська, Лук'яновича, Стадникової, Чернівецька, Сонячна, Новосонячна, Дівоча, Малишка, Клінічна.

З водою будуть мешканці Центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”, вулицю Текстильна ,2-22; Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

“У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема, це заміна пожежних гідрантів, заміна запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів», - зазначив Онищенко. Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності.

Довідка УНІАН. Промивання водопровідних мереж у Тернополі здійснюють двічі на рік: навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.