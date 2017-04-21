На Тернопільщини передали до суду провадження щодо забудовника за несплату податків

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, встановлено, що службова особа приватного підприємства, що працює у сфері будівництва Тернополя, шляхом заниження об’єкту оподаткування єдиного податку за період діяльності упродовж 2015-2016 років умисно ухилилась від сплати податку.

За даним правопорушенням було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення службовою особою приватного підприємства від сплати податків.

Учора його скерували до суду.

За даними прокуратури, збитки, завдані підприємцем, уже відшкодовані в повному обсязі.