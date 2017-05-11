Доходи місцевих бюджетів Тернопільщини у січні-квітні зросли на 44,3% до 819 млн грн

Доходи місцевих бюджетів Тернопільської області за січень-квітень цього року склали 819,1 млн грн податкових платежів. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 160,7 млн грн більше від очікуваного та на 251,5 млн грн або на 44,3% більше за відповідний період минулого року.

Зокрема, у квітні доходи місцевих бюджетів склали 212,9 млн грн, індикативний показник виконано на 104,7%. Порівняно з минулорічним квітнем забезпечено приріст надходжень на 51,7 млн грн або на 32,1%.

Найбільше надійшло податку на доходи фізичних осіб, якого з початку року сплачено в сумі 518,5 млн грн, додатково надійшло 81 млн грн. Суб’єкти малого підприємництва також сплатили 133,4 млн грн єдиного податку, що на 47,5 млн грн більше від очікуваного.

Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів за січень-квітень склали 46,4 млн грн, додатково місцеві бюджети отримали 2,5 млн грн. Прогнозний показник виконано на 105,8%.