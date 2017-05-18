На Тернопільщині знайшли 250-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни
10:47, 18 травня 2017Тернопіль
118 0
Бомбу знайшли місцеві жителі під час проведення земляних робіт.
Ілюстрація REUTERS
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора 17 травня о 16 год на полі поблизу села Славна Зборівського району. Місцеві жителі повідомили, що під час земляних робіт натрапили на вибухо-небезпечний предмет.
Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення встановили, що знайдено авіабомбу ФАБ-250 часів Другої світової війни.
Її вилучено для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter