На Тернопільщині знайшли 250-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора 17 травня о 16 год на полі поблизу села Славна Зборівського району. Місцеві жителі повідомили, що під час земляних робіт натрапили на вибухо-небезпечний предмет.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення встановили, що знайдено авіабомбу ФАБ-250 часів Другої світової війни.

Її вилучено для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву.