У Тернополі водій BMW виїхав на тротуар і збив дівчину (фото)

У Тернополі водій автомобіля «BMW» виїхав на тротуар і збив дівчину. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 травня о 15:15.

Водій іномарки, рухаючись вулицею Руська в напрямку Східного масиву, не впорався з керуванням, в'їхав у металеву огорожу і зніс її. Автомобіль за інерцією зачепив дівчину, яка йшла тротуаром.

Потерпілу – студентку другого курсу Тернопільського медичного університету, госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, скальповану рану голови та травму плеча.

Водій на момент ДТП був тверезий, але у нього взяли кров для проведення токсикологічного аналізу.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ.