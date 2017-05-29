Яблуня розбрату: на Тернопільщині сварка через дерево завершилася стріляниною

У Тернопільській області сварка між двома сусідами через дерево завершилася стріляниною. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області, інцидент стався у Ланівцях.

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Сусіди посварилися через яблуню, яка росте на ділянці потерпілого, але гілля хилиться на інше обійстя. Сусід вимагав зрубати його, але криками і погрозами нічого не добився. Зрештою, взяв сокиру та почав власноруч рубати яблуню. Це побачив власник і спробував зупинити самочинство. Тоді сусід приніс пневматичну зброю, з якої здійснив декілька пострілів по опонентові.

Потерпілий отримав поверхневі ушкодження скроневої ділянки голови та передпліччя. Від серйозніших наслідків його врятував капюшон куртки.

Зброю у чоловіка вилучили та направили на експертизу. Йому інкримінують ч. 1 ст. 125 ККУ.