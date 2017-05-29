На Тернопільщині завдяки митному експерименту оновлять покриття на чотирьох дорогах

Тернопільська обласна державна адміністрація затвердила перелік ділянок автошляхів, ремонт яких буде здійснюватися за акумульовані митницею кошти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області у 2017 році буде розпочато ремонт двох ділянок на міжнародній трасі та трьох ділянок місцевих доріг.

Так, на трасі М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече) буде здійснено поточний середній ремонт 5,8 кілометра дороги. Нове покриття отримає 10,5 кілометри дороги Порохова-Космирин, 7 км автошляху Джурин-Попівці та 7,3 км Потік-Конюхи-Хоростець.

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Ці роботи планується виконати за рахунок перевиконання плану надходжень митних платежів. Станом на 24 травня Тернопільська митниця передбачає перерахування на ремонт доріг краю 93 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2017 року набули чинності зміни до Бюджетного кодексу України. Йдеться про запровадження реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування (Закон України від 20 грудня 2016 року № 1789 – VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»).

Відповідно до нового законодавства, у разі перевиконання показників надходжень митних платежів, визначених у державному бюджеті, 50% від такого перевиконання зараховується до спеціальних фондів обласних бюджетів. Ці кошти будуть спрямовуватися на ремонт автомобільних доріг.