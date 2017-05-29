На Тернопільщині військовослужбовців відзначили орденами та медалями (фото)

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна вручив почесні відзнаки, ордени та медалі від президента України військовослужбовцям, мобілізованим у 2014-2015 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, вручення нагород відбулося в 44-й окремій артилерійській бригаді оперативного командування «Захід».

У свою чергу Степан Барна наголосив, що відновлена 44-та окрема артилерійська бригада вчасно стала на захист територіальної цілісності та є однією з найкращих військових частин Збройних Сил України.За словами заступника командира бригади з морально-психологічного забезпечення Володимира Затурського, отримані нагороди слугуватимуть для військовослужбовців своєрідною згадкою про участь у бойових діях та службу в артилерійській бригаді.

«44-та бригада зарекомендувала себе як один із найкращих артилерійських підрозділів і продемонструвала, як швидко змінюються Збройні сили, збудовані практично з нуля. Сьогодні отримали відзнаки одні з найкращих військовослужбовців. Проте, водночас, нам не слід забувати й про 14-ох військових 44-ої окремої артилерійської бригади, які віддали свої життя за територіальну цілісність нашої держави», – сказав Барна.