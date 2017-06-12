АМК оштрафував "Тернопільводоканал" на 68 тисяч гривень

АМК оштрафував КП «Тернопільводоканал» на 68 тис. грн за необгрунтовані нарахування жителям прилеглих до Тернополя сіл. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного відділення Антимонопольного комітету, після розгляду скарг жителів села Плотича Тернопільського району та Плотицької сільської ради щодо правомірності дій КП «Тернопільводоканал», яке в договори на послугу централізованого холодного водопостачання внесло додаткові умови, що призвело до завищення плати, працівники АМК виявили порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Читайте такожУ Тернополі затримали грабіжника, який вночі напав на жінкуБуло встановлено, що «Тернопільводоканал» займає монопольне становище на ринку централізованого холодного водопостачання в територіальних межах сіл Івачів Долішній, Плотича, Гаї Гречинські, мкр. Гаї Чумакові (с. Байківці) Тернопільського району.

Через те, що умови договору, укладені підприємством з жителями цих сіл, ущемляли інтереси споживачів, на комунальне підприємство «Тернопільводоканал» накладено штраф у розмірі 68 тис. грн.

Також відділення АМК зобов’язало «Тернопільводоканал» в тримісячний термін з дня одержання рішення припинити необґрунтоване нарахування споживачам сіл Івачів Долішній, Плотича, Гаї Гречинські, мкр. Гаї Чумакові (с. Байківці) Тернопільського район та укласти з ними нові договори, які б відповідали вимогам Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та Типового договору, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.