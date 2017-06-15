На Тернопільщині, випавши з вікна другого поверху, загинув 62-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до правоохоронців надійшло повідомлення, що біля очисних споруд в селі Острів Тернопільського району виявлено тіло.

Як з’ясувалося, загиблий, 62-річний житель Буцнева працював охоронцем агрофірми, на території якої і знаходяться очисні споруди.

Поліцейські встановили, що чоловік випав із вікна другого поверху господарської будівлі. При поверхневому огляді на тілі слідів насильницької смерті не виявлено. Найімовірніше смерть настала в наслідок нещасного випадку.

Інформацію про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.