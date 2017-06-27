Судмедексперти: 17-річну дівчину, яку вбили на Тернопільщині, попередньо зґвалтували
Вбивство трапилося на тому ж місці, де знаходилося тіло, поруч виявили ніж та мобільний телефон загиблої.
Судмедексперти встановили, що 17-річну дівчину, яку вбили на Тернопільщині, попередньо зґвалтували.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, такими є висновки судмедексперта, який оглядав тіло загиблої.
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Встановлено що загинула вона внаслідок проникаючого ножового поранення в область серця.
Мешканку смт. Вишнівець знайшли 26 червня на узбіччі дороги.
Слідчі припускають, що вбивство трапилося на тому ж місці, де знаходилося тіло. Про це свідчать знайдені поруч речі – ніж та мобільний телефон загиблої.
У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці опитали друзів, знайомих та тих, хто бачив загиблу в останні хвилини життя.
Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області закликали водіїв, які 26 червня в період з першої по п’яту годину ранку проїжджали дорогою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече через смт. Вишнівець в напрямку Рівного, надати дані з відеореєстраторів, щоб допомогти встановити особу чи осіб, причетних до вбивства.