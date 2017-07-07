У першому півріччі платники податків Тернопільщини сплатили понад 2 мільярди гривень платежів

У січні-червні платники податків Тернопільської області сплатили 2,157 млрд грн платежів.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, індикативний показник виконано на 111,5%, додатково надійшло 222 млн грн.

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Надходження до державного бюджету склали 888,5 млн грн – 1,5 разів більше аналогічного періоду минулого року. У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 374,1 млн грн податку на додану вартість, 73 млн грн податку на прибуток та 20,2 млн грн акцизного податку.

Місцеві бюджети у січні-червні цього року отримали 1,269 млрд грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надійшло на 365 млн грн або 40,4% більше коштів.