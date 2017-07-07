Рятувальники у Підгайцях отримали новий пожежний автомобіль та спецобладнання

Рятувальники в Підгайцях отримали новий пожежний автомобіль та спецобладнання.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у врученні техніки взяли голова Тернопільської ОДА Степан Барна, начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей, співробітники пожежно-рятувальної служби району, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представники духовенства та громадськості.

Очільник області вручив вогнеборцям ключі від нового пожежного-рятувального автомобіля, обладнаного на базі шасі МАЗ та придбаного за кошти державного бюджету. Відтепер це авто утримуватиметься на території ДПРЧ-14 в оновленому депо, спеціально реконструйованому силами особового складу підрозділу за сприяння влади та небайдужих громадян.

Від райдержадміністрації працівники частини отримали захисні костюми Л-1, а від Управління ДСНС – ізолюючі дихальні апарати зі стисненим повітрям Drager в комплекті зі сталевими балонами та панорамними масками.

Також рятувальникам передали пожежні каски, гідравлічні розтискачі, ножиці та домкрат, подаровані польськими колегами в рамках співпраці Підгаєцької міської ради з міською владою м. Щегом (Республіка Польща).