Завтра Тернопіль з робочим візитом відвідає президент України Петро Порошенко

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, вранці глава держави візьме участь в урочистому відкритті реконструйованого лабораторного корпусу Тернопільської обласної університетської лікарні.

Після цього Порошенко долучиться до церемонії передачі службових автомобілів підрозділам Національної поліції Тернопільської області на Театральному майдані.

Як повідомляв УНІАН, востаннє Порошенко був на Тернопільщині у грудні 2016 року. Тоді він взяв участь у відкритті філії заводу «СЕ Борднетце-Україна» у Чорткові, а також побував у Трибухівцях Бучацького району на представленні нового холодильного комплексу у фермерському господарстві «Гадз».