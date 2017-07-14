Патрульна поліція Тернопільщини отримала 18 електромобілів Mitsubishi Outlander PHEV.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія вручення автомобілів поліцейським відбулася за участі президента України Петра Порошенка та керівництва області на Театральному майдані.

Президент нагадав, що коли він очолив державу довіра населення України до правоохоронних органів складала 3-5%.

«На сьогоднішній день рівень довіри далеко перевищує 50%. І це є нова поліція, результат рішучої реформи. І саме тому ми їх підтримуємо, і саме тому на сьогоднішній день робимо все можливе для того, щоб вони мали можливість ефективно виконувати свої функції. В тому числі 1,5 млрд грн із загального фонду і майже 1 млрд зі спеціального фонду йде Національній поліції для рішучої боротьби зі злочинністю», – зауважив Порошенко. Водночас він закликав поліцейських робити все для того, щоб зберегти і збільшити отриманий рівень довіри.

«На своїй ділянці будьте достойними своїх співвітчизників, які захищають країну на сході України від російського агресора і гідно служать українському народові», – сказав Порошенко. Президент відзначив, що Тернопільська область є одним із лідерів з відкриття поліцейських пунктів та доступності поліції.

Забезпечення новими сучасними автомобілями для потреб поліції стало можливим у рамках реалізації проектів цільових екологічних («зелених») інвестицій у період дії зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Усього було передано 18 автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV із встановленою системою Plug–in Hybrid EV (гібридний електромобіль з підзарядкою від електромережі) для подальшого їх використання у групах реагування патрульної поліції районних відділів та відділень.