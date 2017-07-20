На Тернопільщині розпочала роботу благодійна літня англомовна школа для дітей учасників АТО

На Тернопільщині розпочала роботу літня англомовна школа для дітей учасників АТО. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації,діє школа на базі родинного маєтку патріарха УГКЦ Патріарха Йосифа Сліпого, що знаходиться у селі Заздрість Теребовлянського району.

Організовує благодійну літню школу англійської мови для дітей-переселенців із зони АТО, для дітей, чиї батьки є учасниками АТО, сиріт, а також семінаристів вищих духовних семінарій України вже тетій рік поспіль товариство «Свята Софія» із Сполучених Штатів Америки. Навчання проводять інструктори з США, Бельгії та Австрії.

«Це – школа мовного занурення і навчання ведеться лише англійською мовою. Водночас, метою навчання є не тільки поглибити знання з англійської, а й закріпити духовний фундамент, позаяк школа відбувається на родинному обійсті Патріарха Йосифа Сліпого. А девізом школи є заповіт Йосифа Сліпого молодому поколінню – «Віра і наука»», – зазначила керівника літньої школи Ірина Іванкович.

Навчання у школі триватиме до 5 серпня.