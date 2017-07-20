На Тернопільщині згоріло 150 тюків соломи

Вогнем знищено 150 тюків соломи та пошкоджено господарську будівлю.

На Тернопільщині згоріло 150 тюків соломи. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора о 18.43 в господарській будівлі у селі Якимці Лановецького району. Читайте такожНа Тернопільщині згоріло 10 га сухої трави (фото)Загорання ліквідовано черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Від вогню врятовано 2 будівлі. Причини загорання та завдані збитки встановлюються.

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