На Тернопільщині згоріло 150 тюків соломи
10:55, 20 липня 2017Тернопіль
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Вогнем знищено 150 тюків соломи та пошкоджено господарську будівлю.
Від вогню врятовано 2 будівлі \ Спико
На Тернопільщині згоріло 150 тюків соломи. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора о 18.43 в господарській будівлі у селі Якимці Лановецького району.
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Від вогню врятовано 2 будівлі.
Причини загорання та завдані збитки встановлюються.
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