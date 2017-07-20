На Тернопільщині згоріло 150 тюків соломи

10:55, 20 липня 2017
Тернопіль
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Вогнем знищено 150 тюків соломи та пошкоджено господарську будівлю.

Спико

На Тернопільщині згоріло 150 тюків соломи. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області,  пожежа сталася учора о 18.43 в господарській будівлі у селі Якимці Лановецького району.

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Від вогню врятовано 2 будівлі.

Причини загорання та завдані збитки встановлюються.

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Теги: #згоріла солома