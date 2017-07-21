У Тернополі врятували 2-річну дівчинку, яка хотіла вибігти на проїжджу частину

У Тернополі врятували 2-річну дівчинку, яка залишившись без догляду, ледь не вибігла на проїжджу частину.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, учора близько 16 год на лінію 102 звернулася тернополянка, яка повідомила, що на бульварі Т. Шевченка виявила 2-річну дівчинку без дорослих, яка ледь не вибігла на проїзну частину.

«Дитина не вміє добре говорити, тому розпитати її щось марно», – розповіла заявниця.

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Інспектори, які прибули на місце виклику, невдовзі виявили поруч з драмтеатром 8-річного брата дівчинки. Він розповів, що мама пішла до відділку поліції, аби повідомити про зникнення дочки. Патрульні привели туди дітей і повідомили про випадок інспектора ювенальної превенції.

З матір’ю провели профілактичну бесіду.