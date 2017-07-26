На Тернопільщині через негоду рятувальники 4 рази звільняли дороги від повалених дерев. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 20.09 черговим караулом 1-ї ДПРЧ Управління розчищено проїжджу частину дороги на вул. Лозовецькій, у Тернополі, поблизу магазину «Оселя», де внаслідок сильних поривів вітру впало дерево. Рятувальники здійснили його порізку та звільнили проїжджу частину.

Аналогічні дії о 20.50 було проведено у смт. Козова, а о 22.15 – на автотрасі Тернопіль-Хмельницький (поблизу с. Смиківці) та Тернопіль-Кременець (поблизу с. Шляхтинці) на території Тернопільського району.

Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок ДТП травмовано 7 осіб

Сьогодні ж о 05.40 черговим караулом 1-ї ДПРЧ здійснено прорізку дерева та звільнено проїжджу частину на перехресті вул. Збаразька та Бродівська у Тернополі.

Загалом внаслідок погіршення погодних умов, що супроводжувались поривами сильного вітру та грозами, за інформацією ВАТ «Тернопільобленерго», відбулось відключення електропостачання у 59 населених пунктах області. Інформація про пошкодження об’єктів житлового та промислового сектору уточнюється.