На Тернопільщині у 2017 році на створення будинків сімейного типу скерують 3,8 мільйонів гривень держсубвенції

На Тернопільщині у 2017 році на створення будинків сімейного типу буде скеровано 3,8 млн грн державної субвенції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час щотижневої наради повідомив начальник Служби у справах дітей Тернопільської ОДА Ростислав Дрозд.

За його словами, в рамках реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Держбюджеті передбачені кошти на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво, придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також на виготовлення проектно-кошторисної документації. Кошти розподіляються між областями, враховуючи кількість дітей, які ще перебувають в інтернатних закладах.

«У нас в області в інтернатних закладах виховується 80 дітей, в основному це діти середнього та старшого шкільного віку. Із них п’ятнадцятеро – з особливими потребами і потребують стороннього догляду. Крім того, маємо і групи рідних братів та сестер, яких закон забороняє розділяти під час влаштування до сімейних форм виховання. Тому найбільш раціональним буде використання цьогорічної субвенції для купівлі житла під дитячі будинки сімейного типу. За попередніми розрахунками коштів має вистачити, щоб у нас в області з’явилося ще три таких будинки», – сказав Дрозд.

За його даними, наразі обґрунтовані пропозиції надійшли з Бережан, де планують створити ДБСТ на базі вже діючої прийомної сім’ї. Козівська РДА внесла пропозицію щодо придбання приміщення, проте ще ведеться робота з пошуку кандидатів у батьки-вихователі. Крім того, активність проявила Великогаївська ОТГ, однак наразі ще немає механізму використання згаданої держсубвенції саме громадами.