У Тернополі нетверезий водій після зіткнення з огорожею перекинувся на автомобілі

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, ДТП сталася сьогодні близько 5 год ранку на вул. Кривоноса.

Встановлено, що водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням та наїхав на металеву огорожу, після чого автомобіль перекинувся.

Інспектори виявили в водія ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав 2,48 проміле алкоголю в крові чоловіка, що перевищує норму майже в 13 разів.

На водія патрульні склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (КЕРУВАННЯ в стані сп’яніння), ст. 124 КУпАП (ПОРУШЕННЯ ПДР, що спричинило пошкодження механічних транспортних засобів, вулиць, вантажу), ст. 126 ч. 1 КУпАП (КЕРУВАННЯ транспортним засобом без необхідних документів). Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.