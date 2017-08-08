На Тернопільщині освятили каплицю-пантеон героям АТО

На Тернопільщині у селі Лішня Кременецького району поблизу цілющого джерела Святої Праведної Анни відбулося освячення каплиці-пантеону каплицю-пантеон героям АТО.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в урочистостях взяли голова Тернопільської облради Віктор Овчарук, перший заступник голови Кременецької РДА Володимир Козубський, начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА Ігор Кульчицький, представники органів місцевого самоврядування, рідні і близькі загиблих воїнів АТО.

Під час відкриття новозбудованої каплиці-пантеону спільною молитвою також вшанували борців за волю України, котрі загинули у визвольних змаганнях, у Другій світовій війні та у війні з російським агресором на сході України. Очолив богослужіння Архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький УПЦ КП Нестор.

Місце під каплицю-пантеон обрано не випадково. Перша історична згадка про неї датується 1625 роком. Біля джерела стояла дерев’яна капличка, у якій знаходилася фігура святої Анни. В радянські часи капличку було спалено. Лише у 1991 році святиню відновили, а у день Успіння Святої Праведної Анни її освятили.