На Тернопільщині у Козовій відкрили пам’ятник козі (фото)

На Тернопільщині у Козовій відкрили пам’ятник козі.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник відкрили учора на центральній площі райцентру під час фестивалю «Коза-фест».

Встановили його за кошти аграріїв району. Виготовив пам’ятник коваль Віталій Комонько за проектом Дмитра Пилип’яка.

Читайте такожУ Тернополі на могилі загиблого в АТО земляка відкрили пам’ятник

Після параду кіз, який пройшов вулицями райцентру, організатори відзначили господарів найкрасивішої кози.

Також в ході фестивалю нагородили переможців конкурсу на найкраще фотослефі з козою.