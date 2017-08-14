На Тернопільщині у Козовій відкрили пам’ятник козі (фото)
17:03, 14 серпня 2017Тернопіль
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Встановили його за кошти аграріїв району. Виготовив пам’ятник коваль Віталій Комонько за проектом Дмитра Пилип’яка.
Пам'ятник відкрили під час фестивалю «Коза-фест» / фото УНІАН
На Тернопільщині у Козовій відкрили пам’ятник козі.
Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник відкрили учора на центральній площі райцентру під час фестивалю «Коза-фест».
Встановили його за кошти аграріїв району. Виготовив пам’ятник коваль Віталій Комонько за проектом Дмитра Пилип’яка.
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Після параду кіз, який пройшов вулицями райцентру, організатори відзначили господарів найкрасивішої кози.
Також в ході фестивалю нагородили переможців конкурсу на найкраще фотослефі з козою.
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