Завтра на Тернопільщині оголошено День жалоби за загиблим в АТО земляком

У Тернопільській області 16 серпня оголошено Днем жалоби за загиблим в АТО земляком. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ОДА Степан Барна.

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У розпорядженні вказано, що траур оголошується у зв’язку із загибеллю в зоні проведення антитерористичної операції навідника кулеметного взводу військової частини А 2896, солдата Івана Строчака, жителя села Криволука Чортківського району.

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На знак скорботи за загиблим у День жалоби буде приспущено Державний Прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території області.

Також на Тернопільщині доручено відмінити проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань та внесено відповідні зміни до програм теле- та радіопередач Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії.

Засобам масової інформації, що функціонують на території області, рекомендовано внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Як повідомляв УНІАН, Строчак загинув 12 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Водяного.